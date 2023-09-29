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В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны

29 сентября 2023 21:11
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Новости Японии. В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны-1

Сотни людей собрались в деловом квартале Токио, чтобы потребовать от правительства прекратить тратить громадные средства на вооружение, в то время как сами японцы страдают от высокой инфляции. Эти деньги, по мнению протестующих, надо направить на социальную поддержку населения. Помимо экономических, были и политические требования, в частности соблюдать 9-ю статью Конституции, запрещающую стране иметь армию и прекратить следовать американской стратегии военной экспансии.

# Протесты # Новости Японии # Фотофакт

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