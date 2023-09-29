Литовские учителя провели масштабную акцию протеста из-за условий труда

В Вильнюсе сотни человек, которые приехали в столицу из разных районов страны, прошли маршем по улицам города и собрались на масштабный пикет возле здания правительства, призывая власти обратить внимание на тяжелое положение педагогов. Они требуют поднять по их словам нищенские зарплаты как минимум на 56 %, чтобы выжить при нынешнем уровне цен в Литве. Кроме того, сократить количество учеников в классах, так как многократно возросшая на учителей нагрузка влияет на качество преподавания.