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Литовские учителя провели масштабную акцию протеста из-за условий труда

29 сентября 2023 21:15
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Новости Литвы. Литовские учителя провели масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские учителя провели масштабную акцию протеста из-за условий труда-1

В Вильнюсе сотни человек, которые приехали в столицу из разных районов страны, прошли маршем по улицам города и собрались на масштабный пикет возле здания правительства, призывая власти обратить внимание на тяжелое положение педагогов. Они требуют поднять по их словам нищенские зарплаты как минимум на 56 %, чтобы выжить при нынешнем уровне цен в Литве. Кроме того, сократить количество учеников в классах, так как многократно возросшая на учителей нагрузка влияет на качество преподавания.

# Акции протеста # Новости Литвы # Фотофакт

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