Новости Великобритании. Британские власти объявили об очередном повышении налогов. Теперь каждая семья будет платить в казну в среднем 3 500 фунтов, это чуть более 4 000 долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анализ, проведенный Институтом финансовых исследований, показал, что консервативное правительство Сунака за время своего правления провело самое большое повышение налогов со времен Второй мировой войны. По мнению кабмина, это единственный способ закрыть дыру в бюджете, образовавшуюся от непомерных госрасходов. Оппозиция считает, что это решение станет фатальным для нынешней власти на предстоящих парламентских выборах, которые планируется провести осенью 2024 года.