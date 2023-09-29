Прямой эфир

Британские власти объявили об очередном повышении налогов

29 сентября 2023 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британские власти объявили об очередном повышении налогов. Теперь каждая семья будет платить в казну в среднем 3 500 фунтов, это чуть более 4 000 долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские власти объявили об очередном повышении налогов-1

Анализ, проведенный Институтом финансовых исследований, показал, что консервативное правительство Сунака за время своего правления провело самое большое повышение налогов со времен Второй мировой войны. По мнению кабмина, это единственный способ закрыть дыру в бюджете, образовавшуюся от непомерных госрасходов. Оппозиция считает, что это решение станет фатальным для нынешней власти на предстоящих парламентских выборах, которые планируется провести осенью 2024 года.

# Налоги # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны
29 сентября 2023 21:11

В Японии прошли акции протеста против милитаризации страны

В Болгарии завершились крупные учения НАТО
29 сентября 2023 21:10

В Болгарии завершились крупные учения НАТО

Серия терактов произошла в Пакистане – 52 человека погибли
29 сентября 2023 21:08

Серия терактов произошла в Пакистане – 52 человека погибли