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В Нью-Йорке в небоскребе «Стейнвей» при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться

25 августа 2022 08:54
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Новости США. Высокий этаж не привилегия, а скорее испытание для жителей башни «Стейнвей» в Нью-Йорке. Это самый тонкий небоскреб в мире, и при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке в небоскребе «Стейнвей» при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться-1

Грегг Паскарелли, архитектор:
Фасад небоскреба имеет красивую и сложную фактуру из терракоты и бронзы. Она создает турбулентность и не дает зданию сильно раскачиваться.

Тем не менее легкие последствия для жителей небоскреба ветреная погода все же имеет. Высота здания – 435 метров. Площадь фундамента – 32х61. Это почти экзотическое соотношение, уверяют архитекторы. Несмотря на возможные трудности, жить в таком небоскребе считается очень престижным.

В Нью-Йорке в небоскребе «Стейнвей» при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться-4

Он расположен на «улице миллиардеров», и цены на жилье там соответствующие: от 18 до 66 миллионов долларов. Впрочем, и в сам проект вложили немало. Он обошелся архитекторам в 2 миллиарда. Впрочем, часть суммы быстро покрыли арендаторы. На первых этажах небоскреба расположились магазины и зоны отдыха.

# Архитектура # Грегг Паскарелли # Новости США # Фотофакт

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