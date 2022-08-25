В Нью-Йорке в небоскребе «Стейнвей» при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться
Новости США. Высокий этаж не привилегия, а скорее испытание для жителей башни «Стейнвей» в Нью-Йорке. Это самый тонкий небоскреб в мире, и при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грегг Паскарелли, архитектор:
Фасад небоскреба имеет красивую и сложную фактуру из терракоты и бронзы. Она создает турбулентность и не дает зданию сильно раскачиваться.
Тем не менее легкие последствия для жителей небоскреба ветреная погода все же имеет. Высота здания – 435 метров. Площадь фундамента – 32х61. Это почти экзотическое соотношение, уверяют архитекторы. Несмотря на возможные трудности, жить в таком небоскребе считается очень престижным.
Он расположен на «улице миллиардеров», и цены на жилье там соответствующие: от 18 до 66 миллионов долларов. Впрочем, и в сам проект вложили немало. Он обошелся архитекторам в 2 миллиарда. Впрочем, часть суммы быстро покрыли арендаторы. На первых этажах небоскреба расположились магазины и зоны отдыха.