В Нью-Йорке в небоскребе «Стейнвей» при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться

Новости США. Высокий этаж не привилегия, а скорее испытание для жителей башни «Стейнвей» в Нью-Йорке. Это самый тонкий небоскреб в мире, и при сильном ветре квартиры на верхних этажах здания начинают сдвигаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грегг Паскарелли, архитектор:

Фасад небоскреба имеет красивую и сложную фактуру из терракоты и бронзы. Она создает турбулентность и не дает зданию сильно раскачиваться.

Тем не менее легкие последствия для жителей небоскреба ветреная погода все же имеет. Высота здания – 435 метров. Площадь фундамента – 32х61. Это почти экзотическое соотношение, уверяют архитекторы. Несмотря на возможные трудности, жить в таком небоскребе считается очень престижным.