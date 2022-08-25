«Мне пришлось снова научиться ходить». Кубинский танцор после тяжёлого курса восстановления стал первым солистом в Национальном балете

Новости Кубы. Болезнь не повод сдаваться. Кубинский танцор после тяжелейшего курса восстановления стал первым солистом в Национальном балете страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечта танцевать в ведущей балетной труппе у Янкиэля Васкеса была всегда. Год за годом он планомерно шел к своей цели и в 2011 году был зачислен в состав. Но вскоре у танцовщика обнаружили редкое неврологическое расстройство. Синдром Гийена-Барре едва не парализовал мужчину. Однако Янкиэль жизнь без танцев не представлял и начал долгий и трудный путь восстановления.