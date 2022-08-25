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«Мне пришлось снова научиться ходить». Кубинский танцор после тяжёлого курса восстановления стал первым солистом в Национальном балете

25 августа 2022 08:48
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Новости Кубы. Болезнь не повод сдаваться. Кубинский танцор после тяжелейшего курса восстановления стал первым солистом в Национальном балете страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечта танцевать в ведущей балетной труппе у Янкиэля Васкеса была всегда. Год за годом он планомерно шел к своей цели и в 2011 году был зачислен в состав. Но вскоре у танцовщика обнаружили редкое неврологическое расстройство. Синдром Гийена-Барре едва не парализовал мужчину. Однако Янкиэль жизнь без танцев не представлял и начал долгий и трудный путь восстановления.

«Мне пришлось снова научиться ходить». Кубинский танцор после тяжёлого курса восстановления стал первым солистом в Национальном балете-1

Янкиэль Васкес, первый танцор Национального балета Кубы:
Во-первых, мне пришлось снова научиться ходить. На это ушло несколько месяцев. Затем последовала более сложная часть, когда я приехал в Национальный балет Кубы. Физическая подготовка была тяжелее и сложнее. Я испытал боли. Это было трудно, потому что я пришел со своей болезнью, и все понимают, что ты все еще слаб, но благодаря реабилитации я смог продолжить и стал первым танцовщиком.

Школа балета Кубы является одной из самых известных в мире. Тысячи ее учеников выступают в лучших театрах планеты.

# Балет # Новости Кубы # Фотофакт

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