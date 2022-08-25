США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны
Новости США. США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны. Несмотря на декларации и многочисленные заявления, что все американцы являются равными, жизнь показывает, что это далеко не так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди бедных больше всего афроамериканцев, потому что их не очень хотят брать на работу и увольняют в первую очередь. И еще один красноречивый факт. Вероятность убийства полицией лиц африканского происхождения почти в три раза выше, чем у белых.
В американских СМИ считают, что это является причиной токсичной политики Белого дома, которая плодит расизм в судах и полиции. Байден неоднократно обещал решить эту проблему, но ему это так и не удалось. По крайней мере на национальном уровне.