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США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны

25 августа 2022 07:49
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Новости США. США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны. Несмотря на декларации и многочисленные заявления, что все американцы являются равными, жизнь показывает, что это далеко не так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны-1

Среди бедных больше всего афроамериканцев, потому что их не очень хотят брать на работу и увольняют в первую очередь. И еще один красноречивый факт. Вероятность убийства полицией лиц африканского происхождения почти в три раза выше, чем у белых.

США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны-4

В американских СМИ считают, что это является причиной токсичной политики Белого дома, которая плодит расизм в судах и полиции. Байден неоднократно обещал решить эту проблему, но ему это так и не удалось. По крайней мере на национальном уровне.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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