Новости США. США так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию. Об этом заявили СМИ страны. Несмотря на декларации и многочисленные заявления, что все американцы являются равными, жизнь показывает, что это далеко не так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди бедных больше всего афроамериканцев, потому что их не очень хотят брать на работу и увольняют в первую очередь. И еще один красноречивый факт. Вероятность убийства полицией лиц африканского происхождения почти в три раза выше, чем у белых.