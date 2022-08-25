В Китае река Янцзы обнажила древние буддийские статуи

Новости Китая. Река Янцзы обнажила древние буддийские статуи. Ученые предполагают, что им более 600 лет и они созданы во времена династий Мин и Цин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая крупная скульптура изображает монаха на пьедестале, сидящего в позе лотоса. Ранее невидимая достопримечательность привлекла внимание местных жителей. Те пришли посмотреть на наследие предков, однако сделать это оказалось непросто. С берега статуй не видно, до него еще надо доплыть. Но некоторых это не останавливает – слишком высока ценность находки.

Гу Юньфэн, местный житель:

Я не думаю, что мы увидим это снова, когда уровень воды вернется. Поэтому я здесь, чтобы застать момент. Это культура, которую оставили нам наши предки. Я думаю, что причина, по которой они построили это, заключалась в молитве за мир, за прекрасную страну и, возможно, за местных рыбаков.

Мужчина, хоть и не без труда, но доплыл до острова. Правда, тот оказался не самым гостеприимным. Горячие камни опалили путешественника. Но он уверен, что увиденное того стоило.