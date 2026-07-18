В Нью-Йорке тысячи демонстрантов выступили против миграционной службы

В США разгораются протесты против деятельности Службы иммиграции и таможенного контроля страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из масштабных акций прошла в Нью-Йорке. На улицы мегаполиса вышли тысячи людей, призывая упразднить агентство.

Возмущение американцев вызвала последняя волна убийств, когда за шесть дней сотрудники службы застрелили двух человек. Всего с начала 2025 года были убиты 9 человек. Протестующие требовали привлечения виновных к ответственности.

Я здесь ради людей, которых разрывают на части и помещают в эти концлагеря. Я хочу каким-то образом дать им понять, что нам не все равно, что о них не забывают и что все будет хорошо.

В последние дни по всей стране вспыхнули демонстрации с требованиями положить конец кровопролитию. Люди требуют от правительства ужесточить меры по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. Под давлением общественности федеральные власти вынуждены были приостановить проверки транспортных средств в поисках нелегалов.