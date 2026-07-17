Удушающий запах отходов на улицах Вильнюса теперь сопровождает политический курс литовских элит. Местные СМИ сообщают, что столица республики буквально утопает в тоннах невывезенного мусора, а правительство готовится объявить чрезвычайное положение государственного уровня. Причиной коммунального коллапса стал затяжной конфликт между городскими властями и перерабатывающим предприятием, которое частично сгорело в апреле прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помочь в восстановлении завода чиновники не смогли или не захотели. Вместо этого вильнюсская мэрия накопила перед переработчиками долг в 200 тысяч евро. В итоге на площадках предприятия продолжают расти горы мусора, температура внутри этих свалок постоянно повышается. Инспекторы фиксируют грубейшие нарушения пожарной безопасности. Компании приказали устранить все недочеты до начала августа под угрозой полного закрытия предприятия.