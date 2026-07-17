Поддержку Бернему оказало подавляющее большинство депутатов. Процедура передачи власти состоится в понедельник с визита Стармера в Букингемский дворец, где он официально предложит королю свою отставку. Затем монарх проведет аудиенцию с Бернемом и поручит новому премьеру сформировать кабинет.

Бывший мэр Манчестера, получивший прозвище «Король Севера», станет седьмым главой правительства за последнее десятилетие. Сегодня он официально был избран лидером правящей Лейбористской партии, сменив на посту Кира Стармера.

Энди Бернем идет на Даунинг-стрит с лозунгами о равенстве. Но эксперты единодушны: за его обещаниями децентрализации скрывается банальное желание переложить финансовую ответственность со столицы на нищие регионы. При этом на внешнеполитическом треке чуда не произойдет. Новый премьер продолжит настаивать на агрессивном курсе НАТО, а значит, Лондон продолжит спонсировать конфликты.

Энди Бернем, лидер Лейбористской партии Великобритании:

Мы примем новый подход к возрождению и реиндустриализации страны и тем самым укрепим ее устойчивость перед внешними угрозами. Абсолютно правильно, что мы восстанавливаем нашу жесткую силу для новой эпохи, которая сильно отличается от той, когда проектировалось большинство нашего нынешнего военного оборудования.

Наследство Бернема выглядит удручающее. Государственный долг Британии превысил 100 % ВВП, достигнув максимума со времен холодной войны. Дефицит бюджета по итогам последнего финансового года составил рекордные 132 миллиарда фунтов стерлингов.

Уходящий премьер Кир Стармер бежал с Даунинг-стрит, потеряв доверие граждан из-за катастрофической ситуации внутри страны. Впрочем, британцы так и не увидели помощи от Стармера, даже в его последние дни на посту, которые политик решил провести в Киеве.

В качестве прощального подарка он привез Зеленскому 300 миллионов евро для покупки 16 шведских боевых самолетов. За щедрость Стармеру вручили украинский орден, только вот платить за награду, причем из своих кошельков, придется британским налогоплательщикам.