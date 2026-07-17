Мировые цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума

Мировые цены на пшеницу сегодня с пометкой «молния» фигурируют в европейских и американских заголовках. Стоимость зерна этой стратегической культуры в ходе утренних торгов достигла двухлетнего максимума и превысила отметку в 6,9 доллара за бушель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой высокой ценовой планки не было с лета 2024-го. Эксперты связывают рекордное подорожание в первую очередь с последствиями аномальной жары. +40 и выше – в конце июня экстремальная погода установилась в большинстве европейских стран.
Фермеры жалуются, что высокие температуры буквально сварили зерно, снизив его вес и качество. Урожай мягкой пшеницы в Польше, по прогнозам, упадет на 6%. Если ситуация не изменится, страна рискует превратиться из экспортера продовольствия в импортера.
Ситуация, близкая к катастрофе, и в других странах Евросоюза. В ЕС и Британии, по прогнозам, в ходе нынешней жатвы не досчитаются 23 миллиона тонн зерна. Почти 40 % выгоревших посевов приходится на Испанию. Во Франции сбор кукурузы станет самым низким за последние 20 лет. На этом фоне потери европейской экономики оцениваются в 5 миллиардов евро ежедневно.
Все это в нынешнем сезоне кардинально перекроит мировую логистическую карту. Спрос на зерновой импорт может сместиться в сторону США и латиноамериканских стран, считают в компании Futures International. Здесь же прогнозируют, что мировые цены на ключевые агрокультуры с большой долей вероятности продолжат расти в обозримом будущем.
Добавим сюда еще и фактор Ормузского пролива, на который приходится значительная часть трафика удобрений. В возобновившихся боевых действиях на Ближнем Востоке эксперты видят и «прицельные выстрелы» по мировой продовольственной безопасности с эдаким «отложенным эффектом». Логика проста: меньше удобрений – меньше урожая в будущем, меньше урожая – дороже продукты.
Ормузский пролив, который кормил мир, теперь, по сути, его душит. И как здесь не вспомнить слова главы Продовольственной и сельхозорганизации ООН: «Пока США и Иран обмениваются ударами, платят за это фермеры в Азии, семьи в Африке и потребители по всему миру, для которых хлеб становится все более дорогим».
Странам Евросоюза и Великобритании грозит продовольственный кризис.