Мировые цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума

Мировые цены на пшеницу сегодня с пометкой «молния» фигурируют в европейских и американских заголовках. Стоимость зерна этой стратегической культуры в ходе утренних торгов достигла двухлетнего максимума и превысила отметку в 6,9 доллара за бушель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой высокой ценовой планки не было с лета 2024-го. Эксперты связывают рекордное подорожание в первую очередь с последствиями аномальной жары. +40 и выше – в конце июня экстремальная погода установилась в большинстве европейских стран.

Фермеры жалуются, что высокие температуры буквально сварили зерно, снизив его вес и качество. Урожай мягкой пшеницы в Польше, по прогнозам, упадет на 6%. Если ситуация не изменится, страна рискует превратиться из экспортера продовольствия в импортера.