В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен властями в американском Новом Орлеане. Причина – массированная кибератака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компьютерные системы, которые используют городские службы, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей. Какие службы пострадали – не сообщается. В целях предосторожности многие серверы были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты из американских спецслужб.

Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил

В августе газета The New York Times сообщила, что в 2019 году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Властям некоторых из них пришлось выплатить преступникам деньги.