Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду новые факты о слежке

Новые факты от Джулиана Ассанжа. Создатель Wikileaks расскажет испанскому суду о слежке, которую за ним вели сотрудники охранной фирмы во время пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд пройдет 20-го декабря. Сейчас Ассанж отбывает срок в 11 месяцев в британской тюрьме по обвинению в нарушении условий выхода под залог, поэтому свои показания он даст с помощью видеоконференции. Как рассчитывает адвокат Ассанджа, показания его подзащитного докажут работу охранной фирмы в интересах разведки США. Он также считает, что создатель Wikileaks является жертвой заговора.