Власти КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ

Новости КНДР. О подробностях не сообщается, однако местные информагентства отмечают, что оно носило «крайне важный» характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 декабря власти народной республики сообщили об успешном проведении еще одного испытания на космодроме в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.