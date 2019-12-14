Во время пожара в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

Новости России. Пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они доставлены в больницу с диагнозом отравление продуктами горения. Медсестра, выводившая пациентов из горящего здания, находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении.