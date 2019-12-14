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Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил

14 декабря 2019 13:20
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Мужчина ненадолго вышел из дома, и в этот момент к его дочери обратился незнакомец. Девочка отвечать не стала. 

Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 11 декабря. В доме, где живёт Адам Крчилек для обеспечения безопасности установлены видеокамеры. Когда мужчина ушёл на улицу, чтобы завести автомобиль, в гостиной осталась сидеть и смотреть телевизор девочка. 

Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил-1

В этот момент с дочерью владельца дома заговорил неизвестный. Как выяснилось, хакер обошёл систему безопасности и решил раскрыть себя. Он спросил у девочки, что она смотрит, а потом добавил, что видел уже это шоу. Ребёнок либо не обратил внимания на голос, либо притворился, что не замечает. 

Позже Адам вернулся и пошёл на кухню. Тогда неизвестный спросил у хозяина, что тот ест. Сначала мужчина не понял, откуда доносится голос и обернулся к дочери. Потом Крчилек осознал, что голос принадлежит хакеру. После этого Адам отключил камеру и обратился с жалобой в компанию, которая производит эти устройства. 

Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил-4

В компании ответили, что взлома не было. Мужчине пояснили, что, вероятно, он использовал очень лёгкий пароль, который кто-то ввёл наугад. С аналогичными жалобами в компанию обратились не менее пяти семей. 

После случившегося Адам убрал камеры из своего дома. 

Ранее мы рассказывали о другом жутком случае. 

Мать оставила своих детей одних, но затем увидела, что кто-то сидит рядом с ними (подробности здесь). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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