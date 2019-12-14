Девочка смотрела телевизор в пустом доме, когда с ней кто-то заговорил

Мужчина ненадолго вышел из дома, и в этот момент к его дочери обратился незнакомец. Девочка отвечать не стала. Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 11 декабря. В доме, где живёт Адам Крчилек для обеспечения безопасности установлены видеокамеры. Когда мужчина ушёл на улицу, чтобы завести автомобиль, в гостиной осталась сидеть и смотреть телевизор девочка.

В этот момент с дочерью владельца дома заговорил неизвестный. Как выяснилось, хакер обошёл систему безопасности и решил раскрыть себя. Он спросил у девочки, что она смотрит, а потом добавил, что видел уже это шоу. Ребёнок либо не обратил внимания на голос, либо притворился, что не замечает. Позже Адам вернулся и пошёл на кухню. Тогда неизвестный спросил у хозяина, что тот ест. Сначала мужчина не понял, откуда доносится голос и обернулся к дочери. Потом Крчилек осознал, что голос принадлежит хакеру. После этого Адам отключил камеру и обратился с жалобой в компанию, которая производит эти устройства.