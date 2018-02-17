В Великобритании подрались кот премьер-министра и Старший мышелов МИД

По сведениям Daily Mail, утром 16 февраля на Даунинг-стрит 10 произошло столкновение котов Ларри и Палмерстона. Победу присудили последнему, поскольку Ларри потерял свой ошейник.

Новости Великобритания. Серьёзная битва между госслужащими развернулась на мирной лондонской улице. Подрались питомцы премьер-министра Великобритании и главы внешнеполитического ведомства страны.

«Ауч», – кратко прокомментировал событие Ларри на странице в Twitter. Пользователи тоже не стали молчать.

«Очевидно, что Палми совершенно забыл про «авторитет власти»!»,

«Почему вы не можете подружиться? Не заставляйте меня смотреть, как летают клочья шерсти»,

«Теперь Вам нужно лечение? Где же медики и сотрудники безопасности, когда они нужнее всего?»,

«Ларри, я уже в пути, мы сможем с ним справиться!».

С 16 февраля 2011 года Ларри вступил в должность Главного Мышелова резиденции Правительства Великобритании. Осенью 2012 года премьер-министр Великобритании отказался от услуг Ларри, но под давлением общественности кота восстановили в должности.

В январе 2018 года хозяйка оставила коту в наследство 30 000 евро.