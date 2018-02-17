«Человек выглядел действительно грязным». Британец провалился в канализацию и три дня искал выход

Новости Великобритании. 5 февраля британец провалился в канализацию в Ромфорде и три дня искал выход. Мужчине помогли подняться на поверхность.
Как сообщает Metro, 48-летний британец не смог самостоятельно выбраться через люк, поэтому он начал бродить по тоннелю и звать на помощь.
Крики мужчины были услышаны, но помощь пришла не сразу. Люди искали, но не могли понять, откуда идёт звук. Через некоторое время было решено вызвать полицию. Правоохранители смогли обнаружить мужчину и помогли ему выбраться наружу.
«Это было так странно. Человек выглядел действительно грязным и я не думаю, что на нём была какая-либо обувь», – рассказал один из очевидцев.
Врачи осмотрели британца и сообщили, что он простудился и у него травмированы ноги. Пострадавшего доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.
Хотя мужчина сказал, что прошёл около 10 километров, представители компании, отвечающей за подземные коммуникации в Лондоне, думают иначе. По их мнению, человек попал в канализацию через водосток нового жилого комплекса (это в полутора километрах от места его обнаружения).
В январе 2018 года стало известно о необычном случае: британец сдержал чих и оказался в больнице.
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