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Более 50 тонн помидоров для снятия стресса: традиционные томатные бои прошли в Чили

19 февраля 2017 10:27
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Новости Чили. Традиционные помидорные бои прошли в Чили. В масштабной томатной битве приняли участие свыше 15 тысяч человек, причем среди них много и туристов. Сражения начинается со стартового гонга, а чтобы не поранить друг друга люди, разминают томат в руке – все-таки праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такое веселое и бессмысленное мероприятие потратили более 50 тонн помидоров. Но жители городка Киньон уверены: томатное побоище – лучший способ снять накопившийся за год стресс.

# Еда

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