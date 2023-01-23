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В Новой Зеландии выбрали премьер-министра

23 января 2023 06:14
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Новости Новой Зеландии. Для Новой Зеландии неделя началась с перестановок в правительстве. Депутаты правящей Лейбористской партии выбрали премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии выбрали премьер-министра-1

После отставки Джасинды Ардерн пост займет экс-министр образования Крис Хипкинс. Он был единственным кандидатом на эту должность, поэтому голосование стало формальностью. До того как стать 41-м премьером страны, Хипкинс разрабатывал антиковидные меры, был министром образования, полиции и госслужбы, а также отвечал за связи с парламентом. Уже в среду, 25 января, новый премьер примет присягу. После чего именно Хипкинс поведет левых на всеобщие выборы в октябре, на которых победу, по мнению экспертов, одержит оппозиция.

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# Выборы # Джасинда Ардерн # Крис Хипкинс # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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