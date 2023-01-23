В Новой Зеландии выбрали премьер-министра

Новости Новой Зеландии. Для Новой Зеландии неделя началась с перестановок в правительстве. Депутаты правящей Лейбористской партии выбрали премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После отставки Джасинды Ардерн пост займет экс-министр образования Крис Хипкинс. Он был единственным кандидатом на эту должность, поэтому голосование стало формальностью. До того как стать 41-м премьером страны, Хипкинс разрабатывал антиковидные меры, был министром образования, полиции и госслужбы, а также отвечал за связи с парламентом. Уже в среду, 25 января, новый премьер примет присягу. После чего именно Хипкинс поведет левых на всеобщие выборы в октябре, на которых победу, по мнению экспертов, одержит оппозиция.