Новости по тегу #Новости Новой Зеландии

Допустимые методы – данные существующих аккаунтов, цифровые идентификаторы, формальные документы, а также технологии возрастной верификации, включая оценку возраста по изображению лица.
Действия США взвинтили мировые цены на топливо, открыв новые возможности для автопрома Китая.
В некоторых районах примерно за час выпало до 300 миллиметров осадков.
Из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 100 километров в час, отменены сотни авиарейсов, закрыты почти все госучреждения, приостановлены занятия в школах. Власти ввели наивысший красный уровень опасности.
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