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Новости по тегу #Новости Новой Зеландии

Новая Зеландия планирует запретить соцсети для детей младше 16 лет
25 августа 2026 07:26

Новая Зеландия планирует запретить соцсети для детей младше 16 лет

В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей
01 июня 2026 08:25

В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей

Более 30 тыс. человек остались без электричества из-за сильного шторма в Новой Зеландии
16 февраля 2026 08:27

Более 30 тыс. человек остались без электричества из-за сильного шторма в Новой Зеландии

На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм
02 мая 2025 06:23

На Новую Зеландию обрушился сильнейший за несколько десятилетий шторм

В Новой Зеландии накануне женского ЧМ по футболу мужчина открыл стрельбу в центре города
20 июля 2023 08:16

В Новой Зеландии накануне женского ЧМ по футболу мужчина открыл стрельбу в центре города

Новая Зеландия погружается в рецессию – предприятия сокращают производство
16 июня 2023 07:17

Новая Зеландия погружается в рецессию – предприятия сокращают производство

В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог
16 мая 2023 09:05

В столице Новой Зеландии горел хостел, погибли 6 человек. Причиной пожара мог стать поджог

Крупнейший город Новой Зеландии оказался под водой из-за сильных наводнений
10 мая 2023 08:47

Крупнейший город Новой Зеландии оказался под водой из-за сильных наводнений

Новая Зеландия не может справиться с последствиями стихийного бедствия
20 февраля 2023 10:42

Новая Зеландия не может справиться с последствиями стихийного бедствия

Ураган в Новой Зеландии: погибли 4 человека, более 100 не выходят на связь
16 февраля 2023 06:21

Ураган в Новой Зеландии: погибли 4 человека, более 100 не выходят на связь

В Новой Зеландии бушует циклон «Габриэль». Более 18 тысяч домов остались без электричества и связи
15 февраля 2023 07:24

В Новой Зеландии бушует циклон «Габриэль». Более 18 тысяч домов остались без электричества и связи

В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона
13 февраля 2023 09:26

В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона