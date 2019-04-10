В Новой Зеландии ужесточили закон об оружии

Новости Новой Зеландии. Парламент принял поправки, ужесточающие закон об оружии. Теперь на территории страны под запретом всё боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки.

Согласно новым поправкам, нарушителям закона может грозить тюремный срок до 5 лет. Жители, которые приобрели оружие такого типа ранее, смогут сдать его и получить компенсацию.