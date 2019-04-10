Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы

Новости Бразилии. Свыше 10 человек стали жертвами мощного наводнения в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство смертей зафиксировано в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, несколько десятков местных жителей пропали без вести. Поисково-спасательные операции ведутся круглосуточно. Дожди буквально парализовали жизнь в мегаполисе. Сейчас здесь действует режим чрезвычайного положения. Оползни разрушили несколько домов. Школы и другие учебные заведения закрыты.