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Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы

10 апреля 2019 15:06
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Новости Бразилии. Свыше 10 человек стали жертвами мощного наводнения в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Большинство смертей зафиксировано в Рио-де-Жанейро.

Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы-1

Кроме того, несколько десятков местных жителей пропали без вести. Поисково-спасательные операции ведутся круглосуточно.

Дожди буквально парализовали жизнь в мегаполисе. Сейчас здесь действует режим чрезвычайного положения. Оползни разрушили несколько домов. Школы и другие учебные заведения закрыты.

Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы-4

Дороги и мосты затоплены из-за чего люди не могут добраться на работу. По данным синоптиков, ждать улучшения погодных условий в ближайшее время не приходится.

# Наводнение # Фотофакт

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