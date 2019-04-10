В Индии обвалился тоннель, погибли 10 человек

Новости Индии. ЧП в Индии. В южной части страны частично обрушился тоннель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли 10 человек. Все они были рабочими, которые возводили объект.
Новости Индии. ЧП в Индии. В южной части страны частично обрушился тоннель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли 10 человек. Все они были рабочими, которые возводили объект.
Одного из строителей удалось спасти. За его состоянием следят медики. У обрушившегося тоннеля ведутся поисково-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.