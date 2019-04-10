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В Индии обвалился тоннель, погибли 10 человек

10 апреля 2019 14:26
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Новости Индии. ЧП в Индии. В южной части страны частично обрушился тоннель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли 10 человек. Все они были рабочими, которые возводили объект.

В Индии обвалился тоннель, погибли 10 человек-1

Одного из строителей удалось спасти. За его состоянием следят медики. У обрушившегося тоннеля ведутся поисково-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

В Индии обвалился тоннель, погибли 10 человек-4

# Несчастный случай # Фотофакт

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