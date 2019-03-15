Самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерч

Новости Новой Зеландии. Внимание мирового сообщества 15 марта приковано к событиям в городке Крайстчерч, где утром было совершено нападение на прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. Внимание мирового сообщества 15 марта приковано к событиям в городке Крайстчерч, где утром было совершено нападение на прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные люди ворвались в две расположенные рядом мечети и открыли стрельбу. Погибли 49 человек. Соболезнования в связи с трагедией от имени белорусского народа и себя лично направил Президент Беларуси. Что известно на данный момент – в нашем материале.
Этот день в памяти жителей Новой Зеландии навсегда останется «черной пятницей». Расстрел прихожан в мечетях Крайстчерча стал самым крупным массовым убийством в стране с 1943 года. В списке жертв 49 человек, в том числе и дети. Около полусотни граждан с различными ранениями остаются в больницах. Люди переводят деньги в благотворительный фонд для семей погибших и пострадавших.
О случившемся очевидцы вспоминают со слезами.
«Мы потеряли здесь друзей семьи»: жители Крайстчерча о двойном теракте в мечетях
Правоохранители проводят спецоперацию в городе Данидин. Детали не сообщаются, однако известно, что целый район оцепили в связи с сегодняшними нападениями. Жители эвакуированы. Сейчас следователи работают с задержанными ранее злоумышленниками. Согласно новозеландскому законодательству, причастным к подобным атакам грозит пожизненное заключение.
Майк Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:
Задержаны 4 человека. Среди них есть и гражданин Австралии. Ему предъявлено обвинение в убийстве, и он должен предстать перед судом завтра утром.
Известно, что австралиец придерживается ультраправых взглядов, а перед расстрелом в интернете опубликовал манифест с неонацистскими высказываниями. На его оружии, которое обнаружили на месте преступления полицейские, написаны имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:
Пока ничто не указывает на то, что террористов было больше четырех, однако расследование продолжается. В стране объявлен максимальный уровень угрозы безопасности.
Боевики ворвались в мечети, когда там завершалась дневная молитва, и открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Бойня длилась 17 минут. Шокирующие кадры уже облетели весь мир.
По данным полиции, террористы планировали и другие нападения. На улицах Крайстчерча были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, установленных на автомобилях. Они обезврежены. В городе закрыли все школы, государственные учреждения и мечети. Воздушное пространство взято под контроль.