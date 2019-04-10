В Таиланде за селфи в аэропорту можно лишиться жизни

Новости Таиланда. В соответствии с законодательством, действия туристов, которые проникают на взлётно-посадочные полосы ради красивого кадра, могут быть квалифицированы как помехи в организации воздушного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это карается штрафом и даже смертной казнью. В связи с участившимися случаями нарушения порядка, администрация воздушной гавани на острове Пхукет приняла решение расширить зону отчуждения в сторону моря, чтобы путешественники не могли проникать на ВПП с ближайшего пляжа.