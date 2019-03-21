В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях власти решили запретить полуавтоматическое боевое оружие

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии опознали всех жертв стрельбы в мечетях Крайстчерча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тела 50 погибших идентифицированы и переданы родственникам.

Напомним, 15 марта вооруженные люди ворвались в два храма в Крайстчерче и открыли огонь по прихожанам. Один из злоумышленников вел прямую трансляцию атаки. Он находится под стражей.

После кровавой расправы власти страны приняли решение запретить полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки. Распространится запрет также на магазины и патроны к ним.