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В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях власти решили запретить полуавтоматическое боевое оружие

21 марта 2019 08:30
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии опознали всех жертв стрельбы в мечетях Крайстчерча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тела 50 погибших идентифицированы и переданы родственникам.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях власти решили запретить полуавтоматическое боевое оружие-1

В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях власти решили запретить полуавтоматическое боевое оружие-3

Напомним, 15 марта вооруженные люди ворвались в два храма в Крайстчерче и открыли огонь по прихожанам. Один из злоумышленников вел прямую трансляцию атаки. Он находится под стражей.

После кровавой расправы власти страны приняли решение запретить полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки. Распространится запрет также на магазины и патроны к ним.

В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях власти решили запретить полуавтоматическое боевое оружие-6

# Стрельба # Фотофакт

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