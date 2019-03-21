В Италии водитель поджёг автобус со школьниками

Новости Италии. Водителя школьного автобуса в Милане обвинили в умышленном поджоге. Напомним, инцидент произошел 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус, в котором находился 51 человек, направлялся на экскурсию. На трассе мужчина попытался поджечь автобус. Прибывшие к месту ЧП правоохранители разбили окна, чтобы помочь ребятам выбраться из автобуса. Однако злоумышленник успел зажечь салон. В итоге более 10 ребят получили отравление и были доставлены в больницу.

Как рассказали очевидцы, нападавший в этот момент кричал, что стремится «остановить смерти в Средиземном море». Видимо, таким образом протестуя против случаев гибели мигрантов.