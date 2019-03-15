В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Новости Новой Зеландии. 15 марта в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии преступники открыли стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения погибли 40 человек. Один из террористов – местный житель – перед преступлением вел стрим в социальных сетях. Наши корреспонденты собрали всю информацию известную на этот час.

Только завершается молитва. В мечеть врываются вооруженные люди. Оказывается, в это время в социальных сетях уже началась трансляция кровавого утра. Убийца устроил бойню в прямом эфире.



Первый выстрел и первая жертва упала прямо в дверях молитвенного дома. Преступник стрелял без разбора. Все вокруг залито кровью. По словам очевидцев, стрельбу из оружия открыл мужчина в армейской куртке, шлеме и очках. Из интернет-стрима станет известно – террорист, именующий себя Брентоном Тарраном, придерживается ультраправых взглядов. Перед тем, как отправится на преступление он опубликовал в интернете манифест, который и поясняет его мотивы.

17-минутный жесткий ролик завершился с приездом полиции. Правоохранители задержала четырех человек – трех мужчин и одну женщину. Об этом сообщил комиссар полиции Новой Зеландии.

Майкл Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:

Я хочу начать с того, что в настоящее время мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией в Новой Зеландии. Это очень серьезно. Мы имели дело с активной стрельбой, у нас много жертв. На данный момент я не могу сказать сколько. Стрельба произошла в двух местах, в двух мечетях, в Крайстчерче. Наши полицейские заблокировали те места, у нас в заключении 4 человека. Мы не знаем, есть ли еще злоумышленники. Можем предположить, что могут быть и другие.

На улицах Крайстчерча обнаружены еще несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Один из задержанных, как уже установлено, оказался 28-летний австралиец.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:

Я могу подтвердить, что лицо, которое было взято под стражу, как мне сообщили, является гражданином Австралии, и, очевидно, им уже занимаются наши власти. Предприняты все необходимые меры реагирования и меры предосторожности, которые необходимы. Наши агентства тесно сотрудничают с властями Новой Зеландии.