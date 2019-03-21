Сроки выхода Великобритании из Евросоюза продлеваются

Новости Великобритании. Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз до 23 мая, то есть до выборов в Европарламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно после телефонного разговора председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с Терезой Мэй.

Британский премьер направила ЕС запрос о переносе даты Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, поскольку депутаты до сих пор не смогли согласовать проект сделки с Брюсселем. Окончательное решение об отсрочке выхода Британии из ЕС должны принять лидеры остающихся в союзе 27 государств единогласно.