Прощание с Юлией Началовой: певица будет похоронена в своём любимом платье

Новости России. Прощание с певицей, актрисой и телеведущей Юлией Началовой состоится сегодня, 21 марта, на Троекуровском кладбище. Панихида запланирована на полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний путь артистку проводят близкие, друзья, а также звезды шоу-бизнеса и поклонники. Похоронена Юлия будет в своем любимом платье, а в зале будут звучать ее песни.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой

Напомним, певица ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Официально причиной смерти Юлии названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких.

«Последний герой» Юлия Началова. Болезнь или гнев духов