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Прощание с Юлией Началовой: певица будет похоронена в своём любимом платье

21 марта 2019 06:28
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Новости России. Прощание с певицей, актрисой и телеведущей Юлией Началовой состоится сегодня, 21 марта, на Троекуровском кладбище. Панихида запланирована на полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото

Прощание с Юлией Началовой: певица будет похоронена в своём любимом платье-1

Под шквал аплодисментов. Юлию Началову проводили в последний путь  

Прощание с Юлией Началовой: певица будет похоронена в своём любимом платье-4

В последний путь артистку проводят близкие, друзья, а также звезды шоу-бизнеса и поклонники. Похоронена Юлия будет в своем любимом платье, а в зале будут звучать ее песни.

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Напомним, певица ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Официально причиной смерти Юлии названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких.

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# Некролог # Юлия Началова # Фотофакт

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