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В новогоднюю ночь в Берлине будут дежурить 3 тысячи полицейских

29 декабря 2023 19:26
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Опыт прошлых лет вынудил полицию Берлина усилить меры безопасности. В новогоднюю ночь на улицах немецкой столицы будут дежурить 3 000 правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новогоднюю ночь в Берлине будут дежурить 3 тысячи полицейских-1

Это максимум за последние 10 лет. На решение властей повлиял рост числа протестных акций на фоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, печально известна в Берлине и главная ночь 2022 года, когда жители совершили массовые нападения на полицию. В результате 18 сотрудников пострадали. Позже более 100 участников беспорядков были задержаны.

# Новый год # Новости Германии

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