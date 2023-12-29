В новогоднюю ночь в Берлине будут дежурить 3 тысячи полицейских

Опыт прошлых лет вынудил полицию Берлина усилить меры безопасности. В новогоднюю ночь на улицах немецкой столицы будут дежурить 3 000 правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это максимум за последние 10 лет. На решение властей повлиял рост числа протестных акций на фоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, печально известна в Берлине и главная ночь 2022 года, когда жители совершили массовые нападения на полицию. В результате 18 сотрудников пострадали. Позже более 100 участников беспорядков были задержаны.