Варшава бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После срочного совещания с военным руководством страны с заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Польши.

По его словам, в воздушное пространство республики вторглась ракета российского производства. На это якобы указывают данные радиолокации, которые докладчик предоставить отказался. Никаких других конкретных доказательств тоже не последовало. Теперь проверять маршрут полета объекта будут направленные на место группы. Ранее Варшава подняла в небо самолеты для перехвата ракеты, однако на это не хватило времени.