Прямой эфир

Протестующие в Сербии установили палатки на одной из центральных улиц Белграда

29 декабря 2023 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии не оставляют надежд на цветную революции в стране. Активисты снова вышли на улицы Белграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Сербии установили палатки на одной из центральных улиц Белграда-1

Они установили палатки на проезжей части, перекрыв таким образом одну из центральных улиц города. Протестующие требуют аннулировать итоги прошедших выборов, на которых победила коалиция действующего президента Вучича. Накануне лидер радикальной партии заявил о причастности к беспорядкам недружественных Сербии стран, в частности Германии, Британии, Франции и США. В Белграде не исключают, что в выходные акции протеста продолжатся. Несмотря на то, что число их участников заметно снижается.

# Протесты # Новости Сербии

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики
29 декабря 2023 19:13

Варшава бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики

Какие настроения в украинском обществе? Ответил депутат Верховной рады
29 декабря 2023 18:37

Какие настроения в украинском обществе? Ответил депутат Верховной рады

МО РФ: ВС России нанесли массированный удар по территории Украины
29 декабря 2023 14:30

МО РФ: ВС России нанесли массированный удар по территории Украины