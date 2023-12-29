Протестующие в Сербии установили палатки на одной из центральных улиц Белграда

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии не оставляют надежд на цветную революции в стране. Активисты снова вышли на улицы Белграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они установили палатки на проезжей части, перекрыв таким образом одну из центральных улиц города. Протестующие требуют аннулировать итоги прошедших выборов, на которых победила коалиция действующего президента Вучича. Накануне лидер радикальной партии заявил о причастности к беспорядкам недружественных Сербии стран, в частности Германии, Британии, Франции и США. В Белграде не исключают, что в выходные акции протеста продолжатся. Несмотря на то, что число их участников заметно снижается.