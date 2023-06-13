В Ноттингеме найдены убитыми 3 человека, ещё трое пострадали при наезде микроавтобуса

Новости Великобритании. Трагический инцидент произошел в британском Ноттингеме. В трех разных районах центра Ноттингема были найдены убитыми три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столько же получили ранения в результате наезда микроавтобуса.

Полиция считает, что все случаи связаны между собой. Сейчас полностью перекрыт центр города, там остановлено движение транспорта. По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина. Следователи устанавливают его личность и мотивы.

В МВД произошедшее пока не называют терактом. Там только отметили, что расследование находится на ранней стадии и команда детективов работает над тем, чтобы установить, что произошло.