В Китае впервые запустили «летающую тарелку», созданную человеком

Электросамолет, созданный по образу, тиражируемому в космической фантастике, разрабатывали три года. Аппарат с пилотом на борту может продержаться в воздухе 15 минут, способен подниматься на высоту до 200 метров, развивая скорость до 50 км/ч. «Тарелка» садится как на землю, так и на воду. За презентационным полетом наблюдали тысячи зрителей.