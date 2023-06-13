В Китае впервые запустили «летающую тарелку», созданную человеком

Новости Китая. В Китае впервые поднялась в воздух «летающая тарелка», созданная человеком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае впервые поднялась в воздух «летающая тарелка», созданная человеком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Электросамолет, созданный по образу, тиражируемому в космической фантастике, разрабатывали три года. Аппарат с пилотом на борту может продержаться в воздухе 15 минут, способен подниматься на высоту до 200 метров, развивая скорость до 50 км/ч. «Тарелка» садится как на землю, так и на воду. За презентационным полетом наблюдали тысячи зрителей.