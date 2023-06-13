МО РФ обнародовало видео подбитых и захваченных танков Leopard и БМП Bradley

Министерство обороны России обнародовало видеокадры, на которых видна подбитая бронетехника украинских войск, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины лишились четырех танков Leopard и пяти боевых машин Bradley в ходе попытки наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях. ВС России сумели эффективно отбить атаки противника.

Ранее РФ направила НОТУ по поводу поставок оружия в Украину и отметила, что такие грузы будут легитимной целью для российских военных.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров также обратил внимание, что США и их союзники напрямую задействованы в конфликте, не только осуществляя снабжение оружием, но и тренируя личный состав в ряде стран, таких как Великобритания, Германия, Италия и другие.