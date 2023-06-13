Минобороны РФ заявило о заключении ещё семи контрактов с добровольческими подразделениями

Командиры четырех соединений и трех бригад добровольческого штурмового корпуса заключили контракты с представителями Министерства обороны России. Документ определяет их правовой статус и порядок деятельности в области спецопераций, пишет РИА Новости.

Генерал-лейтенант РФ Владимир Алексеев выразил убежденность, что все формирования, вошедшие в состав добровольческого корпуса, также подпишут контракты в ближайшее время. Он особо отметил, что эти соединения прекрасно обучены и замотивированы на решение поставленных задач в ходе специальной военной операции.

Командиры подразделений подчеркнули, что заключение контрактов говорит о том, что государство замечает и высоко оценивает их деятельность. Они также указали на необходимость приравнять уровень социальных гарантий для добровольцев и военнослужащих.

В результате распоряжения министра обороны РФ все добровольческие отряды должны заключить договора до 1 июля 2023 года, что будет способствовать увеличению их эффективности в составе Объединенной группировки войск.