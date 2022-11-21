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В Норвегии стали чаще воровать еду в магазинах

21 ноября 2022 06:31
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Новости Норвегии. Экономический кризис довел норвежцев до предела. В стране стали чаще воровать еду в магазинах. Причина такого поведения людей – инфляция и резкий рост цен на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии стали чаще воровать еду в магазинах-1

Вдобавок к этому растут счета за электроэнергию. Все это легло тяжелым бременем на финансы домохозяйств. Как заявили в полиции, крадут в основном пожилые люди и семьи с детьми. Покупатели пользуются кассами самообслуживания и сканируют там меньшее количество продуктов. Схожая тревожная тенденция наблюдается также в Швеции.

# Экономический кризис # Новости Норвегии # Фотофакт

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