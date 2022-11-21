В Норвегии стали чаще воровать еду в магазинах

Новости Норвегии. Экономический кризис довел норвежцев до предела. В стране стали чаще воровать еду в магазинах. Причина такого поведения людей – инфляция и резкий рост цен на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдобавок к этому растут счета за электроэнергию. Все это легло тяжелым бременем на финансы домохозяйств. Как заявили в полиции, крадут в основном пожилые люди и семьи с детьми. Покупатели пользуются кассами самообслуживания и сканируют там меньшее количество продуктов. Схожая тревожная тенденция наблюдается также в Швеции.