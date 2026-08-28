Новости по тегу #Новости Норвегии

В последние годы монарх болел. Он был доставлен в больницу Осло, где диагностировали тяжелую инфекцию крови.
Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался от входа в консульский отдел. На кадрах видно разбитое стекло у двери. Правоохранители не исключают, что взрыв может быть связан с текущей ситуацией в сфере безопасности, однако подозреваемых пока нет.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00