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Новости по тегу #Новости Норвегии

Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни
28 августа 2026 10:47

Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни

В Осло расследуют взрыв, который произошел у здания посольства США
09 марта 2026 08:59

В Осло расследуют взрыв, который произошел у здания посольства США

Норвегия повышает расходы на оборону
08 апреля 2024 06:14

Норвегия повышает расходы на оборону

В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс
18 января 2024 07:10

В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс

В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную
05 октября 2023 08:59

В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную

В Норвегии из-за мощного шторма отменили десятки авиарейсов и перекрыли некоторые дороги
09 августа 2023 09:08

В Норвегии из-за мощного шторма отменили десятки авиарейсов и перекрыли некоторые дороги

В Стокгольме в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик
11 июня 2023 11:11

В Стокгольме в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик

НАТО проводит в Норвегии крупные военно-воздушные учения
07 июня 2023 11:16

НАТО проводит в Норвегии крупные военно-воздушные учения

Полицейские унесли экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло
01 марта 2023 10:52

Полицейские унесли экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло

Норвежский пенсионный фонд понёс рекордные убытки – инфляция
03 февраля 2023 11:26

Норвежский пенсионный фонд понёс рекордные убытки – инфляция

В Норвегии стали чаще воровать еду в магазинах
21 ноября 2022 06:31

В Норвегии стали чаще воровать еду в магазинах

Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности
01 ноября 2022 10:24

Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности