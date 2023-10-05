В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную

Новости Норвегии. Норвежские ученые придумали, как превратить морскую воду в пресную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способ очистки новый и уже запатентованный. Он удаляет соли и другие минералы и при этом использует минимум электроэнергии. Морская подводная опреснительная установка компании расположена на глубине 400 метров ниже уровня моря. Она использует гидростатическое давление воды для снижения энергопотребления.

Нильс Петтер Райт, директор компании:

Сегодня на планете существует плюс-минус миллиард человек, которые в той или иной форме зависят от опреснения воды. И мы видим, что потребность в такой жидкости только увеличивается и растет.