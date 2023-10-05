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В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную

05 октября 2023 08:59
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Новости Норвегии. Норвежские ученые придумали, как превратить морскую воду в пресную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способ очистки новый и уже запатентованный. Он удаляет соли и другие минералы и при этом использует минимум электроэнергии. Морская подводная опреснительная установка компании расположена на глубине 400 метров ниже уровня моря. Она использует гидростатическое давление воды для снижения энергопотребления.

В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную-1

Нильс Петтер Райт, директор компании:
Сегодня на планете существует плюс-минус миллиард человек, которые в той или иной форме зависят от опреснения воды. И мы видим, что потребность в такой жидкости только увеличивается и растет.

В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную-4

Большинство мировых проектов по опреснению проводятся на Ближнем Востоке. Там энергия стоит дешевле, а экологические нормы соблюдаются не так строго. Но благодаря разработке норвежских специалистов станции можно устанавливать по всему миру.

# Инновации # Новости Норвегии # Фотофакт

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