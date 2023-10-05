Художник из Сирии превращает повреждённые ковры в произведения искусства
Новости Сирии. Все новое – хорошо забытое старое. Сирийский художник Мохамад аль-Олаби превращает поврежденные ковры в произведения искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого ему нужны всего лишь кисти и краски. Ну и конечно, талант. Мохамаду – 52 года, но искусству возраст не помеха. Как рассказывает сам сириец, он изобрел новаторский подход, благодаря которому можно не просто создавать уникальные вещи, но и сохранить окружающую среду.
Мохамад Аль-Олаби, художник:
Это моя цель – преобразовать материал, спасти его из мусорной корзины и переработать. Это помогает окружающей среде, а также помогает мне, сводя к минимуму затраты на новые материалы, которые я закупаю для рисования.
Ковры не единственные изделия, которые получают вторую жизнь в руках аль-Олаби. Художник также преобразует книги. Они превращаются в коллажи и целые картины.