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На китайский остров Тайвань обрушился мощный тайфун

05 октября 2023 08:59
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Мощный тайфун «Койну» обрушился на регион Китая. Он принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого достигает 250 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На китайский остров Тайвань обрушился мощный тайфун-1

Около 200 человек получили травмы, серьезно пострадали сельхозполя и плантации. Улицы городов завалены обломками и упавшими деревьями. В целях безопасности власти разрешили людям не выходить на работу, отменены занятия в школах. По данным властей, от непогоды могут пострадать более 2 миллионов человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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