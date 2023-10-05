На китайский остров Тайвань обрушился мощный тайфун

Мощный тайфун «Койну» обрушился на регион Китая. Он принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого достигает 250 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 человек получили травмы, серьезно пострадали сельхозполя и плантации. Улицы городов завалены обломками и упавшими деревьями. В целях безопасности власти разрешили людям не выходить на работу, отменены занятия в школах. По данным властей, от непогоды могут пострадать более 2 миллионов человек.