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Китайские центры по разведению гигантских панд встречают гостей

05 октября 2023 08:58
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Новости Китая. Китайские центры по разведению гигантских панд встречают гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе в стране отмечают День образования КНР. И конечно, праздник невозможно представить без символа Поднебесной – очаровательных медвежат.

Китайские центры по разведению гигантских панд встречают гостей-1

Кажется, так подумали многие жители Китая и поспешили в зоопарки. Только за три дня мероприятий Сычуаньский центр исследования панд посетили свыше 130 тысяч человек. Основное внимание было приковано к Чжи Ма. Эта шестилетняя панда – всеобщая любимицы. Она также стала символом крупных спортивных соревнований.

# Животные # Новости Китая # Фотофакт

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