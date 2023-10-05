Новости Китая. Китайские центры по разведению гигантских панд встречают гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе в стране отмечают День образования КНР. И конечно, праздник невозможно представить без символа Поднебесной – очаровательных медвежат.

Кажется, так подумали многие жители Китая и поспешили в зоопарки. Только за три дня мероприятий Сычуаньский центр исследования панд посетили свыше 130 тысяч человек. Основное внимание было приковано к Чжи Ма. Эта шестилетняя панда – всеобщая любимицы. Она также стала символом крупных спортивных соревнований.