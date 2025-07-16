Германия оказалась на пороге серьёзного дефицита специалистов

Германия рискует остаться без экономики. И дело не в системных кризисах и растущих тарифов на все, которые делают производство нерентабельным. Просто работать там скоро будет некому. И этот мрачный прогноз касается практически всех отраслей и сфер жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране ощущается острая нехватка не только высококвалифицированных рабочих. Вслед за ними стали исчезать с рынка труда педагоги, социальные работники, медсестры и продавцы.
Согласно исследованию Немецкого экономического института, ожидается, что в ближайшие годы дефицит кадров еще больше увеличится. Если уже сейчас не хватает около полумиллиона специалистов, то к 2028 году количество вакансий вырастет до 800-900 тысяч. Институт труда ожидает наибольший спад в тяжелой промышленности и металлообработке.
В ближайшие два года число квалифицированных рабочих в этой сфере может сократиться более чем на 160 тысяч человек. Главная причина – демографический кризис. В ближайшие годы многие работники отправятся на пенсию, а заменить их некем. Молодежь не идет в рабочие профессии. Большинство выбирают IT-специальности, по которым предпочитают работать не в Германии.