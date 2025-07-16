Германия оказалась на пороге серьёзного дефицита специалистов

Германия рискует остаться без экономики. И дело не в системных кризисах и растущих тарифов на все, которые делают производство нерентабельным. Просто работать там скоро будет некому. И этот мрачный прогноз касается практически всех отраслей и сфер жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране ощущается острая нехватка не только высококвалифицированных рабочих. Вслед за ними стали исчезать с рынка труда педагоги, социальные работники, медсестры и продавцы.