Громкая инициатива Вашингтона поддержать Украину американским оружием за европейский счет, мягко говоря, не нашла понимания в Старом Свете. Тут стороны, что называется, оказались в разных окопах. Франция, Чехия, Венгрия и Италия отказались финансировать новую американскую военную авантюру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже сослались на позицию президента Макрона, который активно призывает европейцев развивать собственную оборонную промышленность, закупая оружие у своих производителей. Кроме того, страна и так испытывает серьезные финансовые трудности, связанные с громадным дефицитом бюджета, который достиг почти 6 % от ВВП. А это вдвое больше официального лимита в ЕС. При этом Франция планирует по требованию тех же Штатов в ближайшие 2 года увеличить военные расходы до 64 миллиардов евро.

Италия тоже заявила что у нее нет лишних денег. Единственное, с чем Рим может помочь, так это с логистикой и доставкой вооружения в Украину. А премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что «страна сосредоточена на собственной инициативе по поставке боеприпасов Киеву и поэтому не собирается присоединяться к весьма сомнительному международному проекту». Последовательную позицию еще раз продемонстрировала Венгрия, которая давно не горит желанием поддерживать конфликт. Об отказе Будапешта финансировать закупки оружия Киеву сообщал ранее министр иностранных Венгрии Петер Сийярто.