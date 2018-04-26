В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки

Новости Нидерландов. В Нидерландах компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam первыми выпустили кроссовки, подошва которых состоит из переработанной жвачки.
Как сообщается на сайте Gumshoe, жевательная резинка для создания обуви была собрана на улицах Амстердама.
По словам дизайнеров, своей инновационной идеей они внесут вклад в то, чтобы сделать планету чище.
Как сообщают в компании Gumdrop, на улицах города ежегодно оказывается 1500 тонн жвачки. Городская администрация тратит миллионы евро, чтобы очистить улицы.
При переработке из жвачки получается синтетический каучук, из которого и делают подошву. По прочности этот материал ничем не уступает обычному каучуку. Верх кроссовок – это кожа.
Чтобы создать четыре пары обуви понадобился килограмм жвачки.
Продажа кроссовок начнется летом нынешнего года. Стоимость составит – 190 евро. Пока модели будут выпускаться в двух цветах – розовом и черно-красном.
В 2016 году Эмма Уотсон появилась на публике в платье из переработанных материалов в рамках этического движения – здесь подробнее.