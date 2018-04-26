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В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки

26 апреля 2018 09:12
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Новости Нидерландов. В Нидерландах компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam первыми выпустили кроссовки, подошва которых состоит из переработанной жвачки.

Как сообщается на сайте Gumshoe, жевательная резинка для создания обуви была собрана на улицах Амстердама.

В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки -1

Фото: gumshoe.amsterdam

По словам дизайнеров, своей инновационной идеей они внесут вклад в то, чтобы сделать планету чище.

Как сообщают в компании Gumdrop, на улицах города ежегодно оказывается 1500 тонн жвачки. Городская администрация тратит миллионы евро, чтобы очистить улицы.

При переработке из жвачки получается синтетический каучук, из которого и делают подошву. По прочности этот материал ничем не уступает обычному каучуку. Верх кроссовок – это кожа.

В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки -4

Фото: gumshoe.amsterdam

Чтобы создать четыре пары обуви понадобился килограмм жвачки.

Продажа кроссовок начнется летом нынешнего года. Стоимость составит – 190 евро. Пока модели будут выпускаться в двух цветах – розовом и черно-красном.

В 2016 году Эмма Уотсон появилась на публике в платье из переработанных материалов в рамках этического движения – здесь подробнее.

# Фотофакт # Обувь

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