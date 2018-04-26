В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки

Как сообщается на сайте Gumshoe, жевательная резинка для создания обуви была собрана на улицах Амстердама.

Новости Нидерландов. В Нидерландах компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam первыми выпустили кроссовки, подошва которых состоит из переработанной жвачки.

По словам дизайнеров, своей инновационной идеей они внесут вклад в то, чтобы сделать планету чище.

Как сообщают в компании Gumdrop, на улицах города ежегодно оказывается 1500 тонн жвачки. Городская администрация тратит миллионы евро, чтобы очистить улицы.

При переработке из жвачки получается синтетический каучук, из которого и делают подошву. По прочности этот материал ничем не уступает обычному каучуку. Верх кроссовок – это кожа.