В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса

Новости России. Режим чрезвычайного положения введен в России: площадь лесных пожаров в тайге увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнём охвачено уже более 90 тысяч гектаров леса. Пожарные борются с огненной стихией в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Амурской области. Здесь горит Хинганский государственный заповедник.