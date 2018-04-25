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В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса

25 апреля 2018 16:55
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Новости России. Режим чрезвычайного положения введен в России: площадь лесных пожаров в тайге увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса-1

Огнём охвачено уже более 90 тысяч гектаров леса. Пожарные борются с огненной стихией в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Амурской области. Здесь горит Хинганский государственный заповедник.

В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса-4

К тушению привлечена гражданская авиация. Ситуация осложняется сильным ветром, который раздувает пламя. Причина большинства возгораний – человеческий фактор.

# Пожар # Фотофакт

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