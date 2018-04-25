В российской тайге пожаром охвачено 90 тысяч гектаров леса

Новости России. Режим чрезвычайного положения введен в России: площадь лесных пожаров в тайге увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Режим чрезвычайного положения введен в России: площадь лесных пожаров в тайге увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огнём охвачено уже более 90 тысяч гектаров леса. Пожарные борются с огненной стихией в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Амурской области. Здесь горит Хинганский государственный заповедник.
К тушению привлечена гражданская авиация. Ситуация осложняется сильным ветром, который раздувает пламя. Причина большинства возгораний – человеческий фактор.