Фотофакт: почему на красной дорожке Met Gala не бывает неудачных выходов?

Вы думаете, что 2 мая был простой день? Как бы не так! В этот вечер развернулось самое грандиозное событие мира моды – Met Ball – 2016. Теоретически, это официальный прием по случаю сбора средств для поддержки Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке, рассказывает The Telegraph. Все звезды, начиная с Синди Кроуфорд, заканчивая Тэйлор Свифт, прибыли на это мероприятие. Хэштег с отсылкой к новому документальному фильму о Met Ball #первыйпонедельникмая разрывал социальные сети. Легендарный fashion-журналист Андре Леон Телли назвал это событие «Суперкубком мира моды». Met Ball устраивает главный редактор журнала Vouge Анна Винтур. Она предусмотрела каждую деталь: закуски, список гостей, список того, в чем эти гости придут (чтобы в случае непредвиденного наложить вето на наряд), а также график прибытия приглашенных. Важную роль играл подбор обеспеченных гостей: билет на бал стоил $30 тысяч, за столик платили $275 тысяч. В прошлом году для Института костюма было собрано 12,5 миллионов долларов.



Фото. Анна Винтур, главный редактор Vogue, в Chanel, Met Ball – 2016

Здесь выход на красную ковровую лишен условностей. Тут нет места бизнесу. На Met Ball сама идея ковровой дорожки как маркетинга и рекламы брендов опровергается. Все дело в платье. Единственная цель – попасть в список самых лучших образов. Нужно постараться, чтобы привлечь к себе внимание. Выделиться на фоне 600 гостей (это каждая звезда, появившаяся на страницах Hello!) – непростая задача. Тонкого чувства стиля и сдержанных образов тут недостаточно. Гламур, экстравагантные открытые наряды, длинные шлейфы, ослепляющий блеск украшений – в борьбе все средства хороши. Неброские образы теряются на фотографиях. Так что выглядеть ужасно не так уж и проигрышно, если это поможет засветиться на сотнях фото в Instagram.



Фото. Сестры Олсен, Met Ball – 2016

Во всем действе есть и культурный подтекст – бал открывает весеннюю выставку музея Метрополитен. В прошлом году выставлялся Александр Маккуин. Его Savage Beauty переросла в нашумевшую V&A. Тема этого года – «Ручной труд против машинного: мода в эпоху технологий». Выставка раскрывает взаимосвязь между модой и техникой. В ней освящен подход кутюр к процессу вышивки и украшения, также упоминаются 3D-принты Иссэй Мияке и платье из стекловолокна Хуссейн Чалаяна.



Фото. Тейлор Свифт, Met Ball – 2016

Дресс-код этого года, оглашенный Анной Винтур, предполагал выбор между одеждой, сшитой вручную или при помощи машин. Серебро, светлые оттенки, стразы – можно было увидеть настоящих людей-роботов! Флоренс Уэлч в Gucci, Люпита Нионго в Calvin Klein выглядели неземными русалками.



Фото. Флоренс Уэлч / Люпита Нионго, Met Ball – 2016

Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян, Джордан Данн облачились в «доспехи» от Olivier Rousteing. Канье Уэст надел рваные джинсы и замшевые ботинки, будто очутился в бой-бэнде.



Фото. Ким Кардашьян и Канье Уэст, Met Ball – 2016

Бейонсе выглядела утонченно в латексном творении Riccardo Tisci для бренда Givenchy. Дутые эдвардианские рукава и длинный подол выделяли ее из толпы.



Фото. Бейонсе, Met Ball – 2016

Мадонна в своем репертуаре У поп-дивы долгие отношения с дизайнером бренда Givenchy Рикардо Тиши. Его наряд был одобрен самой Винтур. Что ж, если это котирует Vouge… И все же, неужели Мадонна в свои 57 лет не может позаботиться о том, чтобы все сокровенные места были прикрыты?



Фото. Мадонна, Met Ball – 2016

Леди Гага не отстает от Мадонны Представьте, насколько скучной бы стала жизнь, если бы Гага выбирала для выхода в свет простые, классические, женственные наряды. Она всегда найдет чем удивить. На этот раз образ от Atelier Versace.



Фото. Леди Гага, Met Ball – 2016

Спортивный стиль на ковровой дорожке Если вы стали забывать об иконе стиля «Секса в большом городе», то Сара Джессика Паркер напомнит вам о своем так называемом статусе. Светлый костюм со свободными брюками, массивное ожерелье и украшенные драгоценными камнями туфли от Nordstrom из личной коллекции обуви актрисы.



Фото. Сара Джессика Паркер, Met Ball – 2016​​​​​​​

Пилатес приносит свои плоды Каждый приверженец здорового образа жизни ценит важную роль фитнеса на пути к стройному телу. Наоми Кэмпбелл (в платье от Roberto Cavalli), Николь Кидман (Alexander McQueen), Кендалл Дженнер (Versace) и Карли Клосс (Brandon Maxwell) демонстрируют точеные фигуры и вновь доказывают этот факт.



Фото. Кендалл Дженнер, Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Met Ball – 2016​​​​​​​

Девочки Balmain: Синди Кроуфорд, Джоан Смоллс и Джордан Данн Оливье Рустен делает вещи, которые захватывают сердца. Для Met Ball он завербовал самых гламурных девушек, которые красовались в нарядах от Balmain. Дизайн платьев воспевает силу и смелость.

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Фото. Синди Кроуфорд, Джоан Смоллс и Джордан Данн, Met Ball – 2016​​​​​​​

Кто украл прическу Марджи Симпсон? Люпита Нионго (Calvin Klein) и Кэти Пэрри (Prada) вдохновились образом из мультсериала и буквально возвысились над всеми.



Фото. Кэти Пэрри, Люпита Нионго, Met Ball – 2016​​​​​​​

Женщины в костюме Когда вокруг пестрят лишь платья, очень сложно оторвать взгляд от Лены Данем (J Crew) и Алексы Чанг (Thakoon). Они предлагают менее каноничный вариант и уж точно не проигрывают.



Фото. Лена Данем и Алекса Чанг, Met Ball – 2016​​​​​​​

Эффектное появление Ступени музея Метрополитен просто созданы для грандиозных выходов. Зоуи Салдана воспользовалась положением. Ее платье от Dolce & Gabbana состоит из 20 тысяч отдельно пришитых перьев 27 разных цветов. Длина этого произведения составляет три метра, а на пошив его ушло 970 часов.



Фото. Зоуи Салдана, Met Ball – 2016​​​​​​​

Эмма Уотсон надела платье от Calvin Klein, напоминающее смокинг. Оно сделано и переработанных материалов в рамках этического движения Green Carpet Challenge. Дженнифер Хадсон в платье от H&M тоже не отстает.



Фото. Эмма Уотсон, Met Ball – 2016

Клэр Дэйнс сияла в сказочном платье от Zac Posen. Оно сделано из волоконно-оптической органзы и блестит в темноте!



Фото. Клэр Дэйнс, Met Ball – 2016

Платье Каролины Курковой от Marchesa было создано при поддержке IBM. Оно оснащено датчиками, которые меняли цвет наряда в зависимости от оценок модели в ее профиле Instagram.



Фото. Каролина Куркова, Met Ball – 2016

Массивные ботики Образы Дженнифер Коннелли, Алисии Викандер и Мишель Уильямс для тех, кто устал от утонченных силуэтов. Все дело в ботиках от Louis Vuitton. Выглядят очень удобными.



Фото. Дженнифер Коннелли, Алисии Викандер и Мишель Уильямс, Met Ball – 2016

Пары, которые не похожи друг на друга Канье и Ким (оба в Balmain) нашли общее решение: кристальное обрамление и безучастные лица. Новички в «парном спорте» Джиджи Хадид (Tommy Hilfiger) и Зейн Малик (Versace) демонстрируют, что можно выглядеть, как супергерой, несмотря ни на что. Хотя, тут можно заметить, что когда-то Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс их уже опередили...



Фото. Зэйн Малик и его девушка Джиджи Хадид, Met Ball – 2016​​​​​​​

Met Ball – крупное медийое событие. Все делятся фото, превью видео, приоткрывающего завесу тайны лучшего образа вечера. Но в 2016 году было введено правило: запрет фото и видео съемки. Так что никаких кадров пьяных танцев и потекшего макияжа. Мы так и не узнаем, сумела ли Кейт Хадсон сесть в своем длинном платье от Versace. Единственные позволенные фотографии – снимки на ковровой дорожке. Это поразительное, выверенное, глянцевое направление искусства. Анна Винтур:

Мода воссоздает все смелые мечты и фантазии. Это тоже своего рода театр.



Фото. Кейт Хадсон, Met Ball – 2016​​​​​​​