13 детей погибли в Индии из-за столкновения школьного автобуса с поездом

Инцидент произошел в городе Кушинагар. На нерегулируемом железнодорожном переезде в автобус со школьниками на полном ходу врезался поезд. К тому времени, как на место ЧП прибыли бригады скорой, спасать было уже некого. Тела увезли в морг для опознания. Причины аварии не названы. Ведется расследование.