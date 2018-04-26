13 детей погибли в Индии из-за столкновения школьного автобуса с поездом

Новости Индии. ДТП на севере Индии обернулось гибелью 13 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. ДТП на севере Индии обернулось гибелью 13 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в городе Кушинагар. На нерегулируемом железнодорожном переезде в автобус со школьниками на полном ходу врезался поезд. К тому времени, как на место ЧП прибыли бригады скорой, спасать было уже некого. Тела увезли в морг для опознания. Причины аварии не названы. Ведется расследование.